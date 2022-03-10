رئيس الكنيست لم يسمح لزيلينسكي بمخاطبة النواب الإسرائيليين

قال موقع Axios الأمريكي، إن رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي لم يسمح لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بمخاطبة نواب برلمان إسرائيل بشأن الأحداث في أوكرانيا.

ونقل الموقع، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن سفير أوكرانيا في إسرائيل سلم ليفي أمس الأربعاء، وهو اليوم الأخير الدورة التشريعية، طلبا رسميا للسماح ببث رسالة فيديو من زيلينسكي إلى النواب الإسرائيليين، لكن رئيس الكنيست، في رد خطي للسفير، قال إنه سيتشرف بالقيام بذلك، لكنه لن يتمكن بسبب الانقطاع في الاجتماعات و"غياب العديد من أعضاء الكنيست"، واقترح على كييف تنظيم اتصال خاص فقط بين الزعيم الأوكراني والنواب عبر برنامج Zoom. وشدد الموقع على أن ليفي تشاور مع الخارجية الإسرائيلية قبل الرد، وعلى أن الوزارة تعترض على الطلب.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي: "أصيب الأوكرانيون بخيبة أمل شديدة إزاء الرد ولم يهتموا بالتواصل عبر زووم". من جانبه رفض سفير أوكرانيا التعليق على الموضوع.

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وأكد الموقع أن مخاطبة الكنيست اتسمت بأهمية كبيرة بالنسبة لزيلينسكي، الذي وصفه كاتب المادة بأنه "أحد القادة اليهود القلائل خارج إسرائيل".

المصدر: نوفوستي