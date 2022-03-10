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القوات المسلحة البريطانية تكشف عن احتمال توجه العديد من جنودها إلى أوكرانيا

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القوات المسلحة البريطانية تكشف عن احتمال توجه العديد من جنودها إلى أوكرانيا
Globallookpress Michele Tantussi
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صرح المتحدث باسم القوات المسلحة البريطانية بأن "العديد من الجنود البريطانيين غابوا عن خدمتهم وربما ذهبوا إلى أوكرانيا".

وقال: "نحن على علم بعدد قليل من الجنود الذين عصوا الأوامر وغابوا دون إذن، ومن الممكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى أوكرانيا بصفة شخصية. ونحن نحثهم بشدة على العودة إلى المملكة المتحدة".

وأشار المتحدث إلى أن العسكريين ممنوعون من السفر إلى أوكرانيا. وغير ذلك فإنهم سيواجهون عقوبات تأديبية وإدارية.

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وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني عن بدء تشكيل ما يسمى بـ"الفيلق الدولي" للقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا. وقرر زيلينسكي أيضا إعفاء الأجانب الذين يصلون إلى البلاد للمشاركة في القتال من تأشيرات الدخول.

وقالت وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس، إن بلادها تؤيد دعوة الرئيس الأوكراني، للأجانب للقتال ضمن ما يسمى بـ"الفيلق الدولي" في أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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