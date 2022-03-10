نجل نائبة بريطانية يصل إلى أوكرانيا للمشاركة في "التصدي" للعملية العسكرية الروسية

توجه سبعة عسكريين بريطانيين سابقين بينهم نجل نائبة إلى أوكرانيا للمشاركة في التصدي للعملية العسكرية الروسية الخاصة، على الرغم من تحذير حكومة بريطانيا مواطنيها من مغبة المشاركة.

ووصل بن غرانت البالغ 30 عاما، والذي خدم في القوات الخاصة التابعة لمشاة البحرية الملكية لمدة خمس سنوات، في نهاية الأسبوع إلى أوكرانيا مع ستة عسكريين سابقين، وفق ما أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

ووالدته هيلين غرانت، عضو في حزب المحافظين ونائبة حالية ووزيرة سابقة والمبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء لشؤون تعليم الفتيات.

وفي 27 فبراير بدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس وكأنها تمنح البريطانيين إذنا للمشاركة في القتال في أوكرانيا بقولها "بالتأكيد، إذا كان هذا ما يريدونه".

لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الدفاع بن والاس تملّصا مما أعلنته تراس التي ما لبثت أن تراجعت عما قالته.

المصدر: "أ ف ب"