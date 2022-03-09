الأمم المتحدة حول تأثير العقوبات على تصدير اللقاحات الروسية: يجب ألا تضر بالمدنيين

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العقوبات يجب ألا تؤدي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين.

وقال دوجاريك الأربعاء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع موظفين من الأمم المتحدة مع ممثلي وزارتي الدفاع والخارجية الروسية ردا على سؤال حول الصعوبات المحتملة في تصدير لقاحات فيروس "كورونا" من روسيا نتيجة القيود التي تفرضها الدول الغربية: "لا أعرف بالضبط مدى تأثير العقوبات الأحادية على صادرات اللقاحات. لكن هناك شيء واضح، ولطالما كان هو موقفنا المبدئي، العقوبات يجب ألا تضر بالمدنيين".

وأضاف دوجاريك: "عقد زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني، الموجودون في موسكو، اجتماعا رفيع المستوى مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في روسيا. واتفق المشاركون على تعزيز التعاون من أجل تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب لجميع المتضررين من الأزمة في أوكرانيا".

وأشار أن هذه الجهود ستعتمد على آليات التنسيق القائمة بين العسكريين والمدنيين في أوكرانيا منذ عام 2016.

المصدر: وكالات