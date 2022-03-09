وصول أول فوج من اللاجئين الأفغان إلى مركز جديد بولاية فيرجينيا

وصلت أول مجموعة من اللاجئين الأفغان إلى منشأة إيواء جديدة مؤقتة في ولاية فيرجينيا بينما تعمل الولايات المتحدة على إعادة توطين أشخاص فروا بعد سيطرة "طالبان" على بلادهم في أغسطس.

وقال أنجيلو فيرنانديز هيرنانديز، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن أول مجموعة من 300 شخص وصلت إلى مركز المؤتمرات يوم أمس الثلاثاء ويتوقع أن تبقى هناك لأسبوعين أو أربعة أسابيع، مبينا أن المركز يتسع لألف شخص.

كان اللاجئون الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة يسكنون قواعد عسكرية في أنحاء البلاد منذ عدة شهور حتى فبراير بينما كانوا ينتظرون إعادة توطينهم. ومن بين الوافدين الآن أشخاص تمكنوا من الخروج من أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وظلوا في قواعد عسكرية خارج الولايات المتحدة.

ووصل أكثر من 76 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة منذ سقوط الحكومة ووصول "طالبان" إلى الحكم.

واستقرت الأغلبية في تجمعات تشهد تواجدا أفغانيا في شمال فيرجينيا وشمال كاليفورنيا وتكساس. وتباطأت وتيرة إعادة توطينهم بسبب نقص الإسكان المناسب وخفض برنامج اللاجئين في عهد ترامب وعوامل أخرى.

المصدر: AP