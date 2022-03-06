أنجلينا جولي تدعو إلى المساواة بين جميع اللاجئين في العالم

دعت الممثلة الأمريكية وسفيرة النوايا الحسنة لمفوضية شؤون اللاجئين أنجلينا جولي، إلى معاملة جميع اللاجئين والنازحين في العالم معاملة متساوية.

وقالت جولي في منشور على حسابها عبر "إنستغرام": "فر مليون لاجئ الآن من أوكرانيا".

وأضافت: "قبل عبور أول لاجئ أوكراني الحدود، كان هناك أكثر من 82 مليون شخص مجبرين على ترك منازلهم على مستوى العالم، وهو أعلى رقم مسجل".

وتابعت أن من بين هؤلاء "أكثر من 6 ملايين سوري، وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم، الذين نزحوا منذ أكثر من عقد من الزمن، وأكثر من مليون من الروهينغا من ميانمار الذين نزحوا قسرا".

وأردفت قولها: "حوالي 48 مليون شخص أجبروا على ترك ديارهم بسبب الصراع والعنف، كالذين يعيشون نازحين داخل بلدانهم في اليمن والصومال وأفغانستان وإثيوبيا وفي العديد من الأماكن الأخرى".

وختمت: "جميع اللاجئين والنازحين يستحقون معاملة وحقوق متساويين".

المصدر: RT