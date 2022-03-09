الاتحاد الأوروبي: عضوية أوكرانيا في الاتحاد ستكون بين أولويات قمته في باريس

أعلن مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي أن مسألة منح أوكرانيا عضوية الاتحاد ستكون بين أولويات جدول أعمال قمة التكتل غير الرسمية المرتقبة في باريس يومي 10 و11 مارس.

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وفي تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أوضح المسؤول أن رؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء سينظرون في القضية المذكورة بعد تقديم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب عضوية بلاده في الاتحاد. وأضاف أن جزءا من الدول تريد أن تتم العملية بسرعة، فيما يرى بعض الزعماء الأوروبيين أن الموضوع يحتاج إلى دراسة ويتطلب وقتا إضافيا.

وردا على سؤال عما إذا كان النظر في طلبات أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا سيتم مع بعض أم على حدة، قال المسؤول إن "كل دولة يجب أن تمر بعملية وسيطلب مجلس الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية أن تقيم وضع كل من الدول الثلاث على حدة.

دراسة فرض عقوبات جديدة على روسيا

كما ذكر المسؤول أن زعماء الدول الأوروبية الـ 27 سيناقشون أيضا موضوع فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وبهذا الصدد توقع المصدر نفسه أن تدعو بعض الدول إلى حذو حذو الولايات المتحدة وحظر استيراد النفط والغاز الروسيين.

المصدر: "إنترفاكس" + "تاس"