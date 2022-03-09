فرنسا: لسنا في حالة حرب مع روسيا

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال "نقف إلى جانب أوكرانيا، ندعمها بالمعدات الإنسانية والدفاعية، لكننا لسنا في حالة حرب مع روسيا، ولسنا شركاء في القتال في هذا الصراع".

وشدد أتال في تصريح على أن "هدفنا ليس أن ينتشر هذا الصراع إلى بلدان أخرى، وأن يكون هناك المزيد من القصف والمزيد من القتلى. ولكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار ومفاوضات".

وأضاف: "أنا أتفهم تماما أنه توازن ضروري يصعب الحفاظ عليه ولكن يجب فعل ذلك".

المصدر: RT