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الرئيس الأوكراني: وفدنا سيستعد لجولات تفاوضية مقبلة من أجل السلام

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الرئيس الأوكراني: وفدنا سيستعد لجولات تفاوضية مقبلة من أجل السلام
AFP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن وفد بلاده سوف يعد لإجراء جولات جديدة من المفاوضات مع روسيا من أجل السلام.

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وأضاف زيلينسكي في خطاب متلفز اليوم الأربعاء: "لقد عاد أعضاء وفدنا ليلا من المفاوضات التي جرت في بيلاروس وسوف أستمع إلى تقريرهم. وسوف نستعد لجولات مقبلة من المفاوضات.. من أجل أوكرانيا ومن أجل السلام".

وجرت في أراضي بيلاروس حتى الآن ثلاث جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية بحث وفدا البلدين خلالها الجوانب السياسية والإنسانية والعسكرية من تسوية الوضع في أوكرانيا، وسط مواصلة العملية العسكرية الروسية في هذا البلد.

وأعلن الطرفان عزمهما مواصلة الحوار.

المصدر: "نوفوستي"

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