موسكو: استخدام أوكرانيا لمطارات عسكرية لدول أخرى سيناريو قد يكون خطيرا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن احتمال استخدام أوكرانيا لمطارات عسكرية لدول أخرى هو أمر غير مرغوب فيه، وسيناريو قد يكون خطيرا.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول احتمال إمداد بولندا بمقاتلات "ميغ-29" لأوكرانيا: "لقد قدمت وزارة الدفاع تفسيرا حول إمكانية استخدام (أوكرانيا) بعض المطارات الأخرى في طلعات الطائرات المقاتلة. هذا سيناريو غير مرغوب فيه للغاية ومن المحتمل أن يكون خطيرا".

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، أمس الثلاثاء، أن سلطات بولندا مستعدة لإرسال جميع طائراتها من طراز "ميغ-29" إلى ألمانيا في قاعدة رامشتاين الجوية على الفور ودون مقابل، وجعلها تحت خدمة الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه شدد رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، على أن بلاده تعتبر هذا الخيار صحيحا، لأنها بذلك لن تكون مشاركة في الصراع في أوكرانيا، وليست مستعدة لاتخاذ قرارات بشكل مستقل بشأن إمداد كييف بالأسلحة الهجومية.

وقبل ذلك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن استخدام شبكة المطارات الخاصة بالدول المجاورة لصالح الطيران العسكري الأوكراني واستخدامها بعد ذلك ضد القوات الروسية يمكن اعتباره تورطا لهذه الدول في نزاع مسلح.

المصدر: تاس