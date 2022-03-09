محللون يعتبرون رفض السعودية والإمارات لطلب من بايدن حول أوكرانيا والنفط عودة إلى عالم متعدد الأقطاب

أكد محللون وخبراء أن رفض قادة السعودية والإمارات إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أوكرانيا وإمكانية زيادة إنتاج النفط يؤكد العودة إلى عالم متعدد الأقطاب.

إقرأ المزيد

وقال اللواء المتقاعد سمير راغب المتخصص في الشؤون الاستراتيجية إن "السعودية و دول الخليج العربي، قوة مؤثرة في مجال النفط والغاز، ولا شك أن قادتها لديهم رؤية لمصالحهم الاقتصادية والأمنية، وبناء علاقتهم مع الدول والكيانات على مبدأ الندية والاحترام المتبادل، وعدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولهم، كذلك المصالح المتبادلة".

وتابع "تعد السعودية والإمارات، المنتجين الرئيسيين الوحيدين للنفط اللذين يمكنهما ضخ ملايين البراميل الإضافية كذلك قطر فيما يتعلق بالغاز، ورفضهم لزيادة حصة الانتاج بدوافع اقتصادية، كونهم ملتزمون بخطة إنتاج تمت الموافقة عليها بين مجموعتهم ومنظمة البلدان المصدرة للبترول ومجموعة منتجين آخرين بقيادة روسيا، اما قبول زيادة الإنتاج فيكون لها تداعيات سلبية في الاقتصاد و السياسة، وسوف يعتبر انحياز للجانب الأمريكي بدفع تكاليف قراره بعداء روسيا وعقابها، ويكون المستفيد هو المواطن الأمريكي،، على حساب علاقات دول الخليج مع روسيا الشريك الرئيسي في أوبك، والذي يرتبط بعلاقات جيدة مع كل الدول العربية بما فيها السعودية، قطر، الإمارات".

ويضيف اللواء راغب أن السعودية من بداية حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصعود الأمير محمد بن سلمان وتوليه منصب ولي العهد، أصبح لها سياسات تحقق مصالحها دون النظر الى ما قد لا يحقق مصالح أمريكا، وخاصة بعد تخلى أمريكا عن استراتيجية الدفاع عن أمن الاصدقاء في الخليج و في مقدمتها التهديدات الإيرانية وحرب الوكالة في اليمن، وظهور استراتيجية أمريكية جديدة تقلل من اهمية النفط و دول منابع النفط، وعدم تضمين شواغل الخليج في الاتفاق النووي الإيراني، فدعم الإرهاب و حروب الوكالة و التدخل في شؤون الدول، والبرنامج الصاروخي الإيراني هي الشواغل الأكثر للخليج العربي".

ويقول اللواء راغب " دول الخليج سوف تحافظ على توازن العلاقات مع أمريكا وروسيا و الصين و الاتحاد الأوروبي، و سوف تحافظ على فصل الاقتصاد عن الصراع بين روسيا و الغرب

الأزمة الأوكرانية قضت على فكرة القطب الأوحد، فالان أوروبا لها مواقف لا تتطابق مع أمريكا ""حليف الناتو"، و الصين تسعى لدور أكبر في نزع فتيل الأزمة، دون إخلال بعلاقتها بروسيا، العرب يسعون للحفاظ على علاقاتهم السابقة دون خلل، فسوريا تحافظ على دعم روسيا، ومصر والسعودية و الامارات، ينسقون الموقف بالبقاء على الحياد الإيجابي، مع استثمار الظرف لتحسين طبيعة العلاقة خاصة مع امريكا،، هذه الازمة اما تعيد العالم الى عالم متعدد الأقطاب او تفجر العالم في حرب عالمية ثالثة، لكن العالم قبل حرب اوكرانيا مختلف عن بعدها".

ويتابع " النفط الروسي يمكن تعويضه من خلال حلفاء روسيا واعداء امريكا (إيران، فنزويلا)، و امريكا على استعداد لتقديم محفزات و إعادة صياغة علاقتها معهم لحين احتواء أزمة الضغوط الروسية في شرق أوروبا".

بدوره يقول وزير التموين المصري الأسبق والقيادي في حزب التجمع الدكتور جودة عبد الخالق إنه من "من السابق لأوانه القول بأن هذا يعد بمثابة خروح السعودية والإمارات من العباءة الأمريكية. قد يعني تمنعهما الحالي محاولة للضغط على امريكا لمراجعة مخاوف الدولتين من مآل الاتفاق مع أيران حول الملف النووي".

ويتابع "القطبية الواحدة في النظام العالمي تتآكل منذ فترة، خصوصا على خلفية الصعود الاقتصادي والتكنولوجيا والعسكري للصين... الأرجح ان الصراع فى اوكرانيا سينتج عنه زيادة وزن روسيا الاتحادية هذا اذا لم يتطور الصراع إلى حرب غير محدودة".

ويشير إلى أن "إنتاج روسيا من النفط فى حدود 10-12 مليون برميل يوميا.. امريكا لديها احتياطي استراتيجي من النفط حوالي 650 مليون برميل. فيمكن تعويض نفط روسيا بمزيج من ضخ جزء من المخزون الأمريكي وزيادة إنتاج بعض دول الأوبك. لكن هذا يتوقف على مدى استمرار أمد الصراع.

بدوره يقول أحمد رفعت الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية أن الولايات المتحدة "تفتش في دفاترها كلها في حربها الشاملة والعلنيه علي روسيا التي بلغت حد خلط السياسة بالرياضه والفنون وحتى بمسابقات القطط التي تم منع الروسية من المشاركة فيها!".

ويتابع "الهيستريا الأمريكية بلغت حد الشطط حتى طلبت من خلفائها الغربيين التخلي عن الغاز والنفط الروسيين رغم إدراكها ان من بين 600 مليار متر مكعب غاز تستهلكها أوروبا يأتي 40% منها من روسيا.. وتعلم ايضا ان النفط الروسي يتخطي الـ6 أو حتى يصل إلى حدود الـ8 مليون برميل يوميا، وهي كمية كبيرة من اجل تعويضها وحصار روسيا معها".

ويتابع " كما قدمت تنازلات إلى فنزويلا بالاعتماد على نفطها مقابل رفع العقوبات وهو ما يؤكد الهيستريا ويدعم فكرة اللعب بكل الاوراق.. إلا أن قدرات فنزويلا علي ضخ النفط لا تزيد حاليا ولفترة طويلة، وفي أفضل الحالات، عن مليون برميل يوميا بسبب تهالك البنية التحتية، ولذلك كان اللجوء الى السعودية والامارات.."

إقرأ المزيد

ويوضح بالنسبة للسعودية أن" ولي العهد الامير محمد بن سلمان بالرئيس بوتين عارضا الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، في حين رفضت الإمارات إدانة روسيا داخل مجلس الأمن وامتنعت عن التصويت، وهي مؤشرات لحرص البلدين على العلاقات مع روسيا بغض النظر عن أسباب الحرب أو حتى نتائجها، وعندما يتزامن ذلك مع حالة الفتور في العلاقات مع الولايات المتحدة لأسباب عديدة تكون النتيجة المنطقية عدم الالتزام بأي اصطفاف خلف امريكا صد روسيا وعدم الانضمام الي اي حلف دولي ضدها ولا الوقوف تحت أي مظله تحاصرها وتعاديها". !

ويتابع "يتبقي القول ان اعتماد الولايات المتحدة علي النفط الروسي قليل ونسبته غير مؤثرة علي صادرات النفط الروسية فنسبة الـ5% ليست كبيرة، كما ان ارتفاع اسعار النفط والغاز عوض الخزانه الروسية نفقات الحرب".

ويقول عبدالخالق "يبقي النصر الحقيقي الذي تحققه روسيا هو عدم تأثرها بالعقوبات الامريكية حيث يبدو النصر العسكري شبه مؤكد، بينما يعني الانتصار علي العقوبات الاقتصادية الذهاب فعلا الي نظام عالمي جديد ليس الدولار عملته الاساسية وليست مؤسسات النقد والاقتصاد الغربية هي التي تحدد مصير شعوب الكوكب"!

ناصر حاتم

المصدر: RT