إيران تتحدث عن خصائص قمرها الصناعي "نور 2"

ذكر قائد وحدة الفضاء الخارجي في الحرس الثوري الإيراني العميد علي جعفر آبادي، أن القمر الصناعي "نور 2" الذي أرسلته بلاده إلى المدار مؤخرا، سيقوم بمهام استطلاعية وقياسية.

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وأشار إلى أن "نور 2" سيرسل إضافة إلى مهام أخرى، صورا من مسافة 500 كيلو متر، وذلك بهدف رصد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل.

وأشاد جعفر آبادي بالتجربة "الناجحة" التي نفذتها مؤسسات الحرس الثوري والمتمثلة قي إطلاق القمر الصناعي "نور 2" يوم الثلاثاء، الذي يعمل حاليا على مدار 500 كيلو متر.

وأكد المسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن هذا القمر الصناعي أنتج بواسطة الحرس الثوري وبمشاركة "جميع المؤسسات والمراكز الإيرانية الناشطة في مجال الفضاء الخارجي، بما في ذلك الشركات المعرفية وجامعات البلاد".

وأوضح قائد وحدة الفضاء الخارجي في الحرس الثوري الإيراني أن القمر الصناعي "نور 2"، يعد "نسخة مطورة من القمر (نور 1) باعتباره أول تجربة إطلاق أقمار صناعية لدى الحرس الثوري، والذي استطاع أن يدور 10 آلاف مرة حول الأرض ويستقر في المدار 350 كم، وسيواصل مهامه لفترة تقل عن عام آخر".

ولفت جعفر آبادي إلى أن الصاروخ الناقل "قاصد" المنتج محليا هو الآخر، والذي حمل القمر نور 2 اليوم "مزود بمحركات فضائية مصنعة من (مواد مؤلفة) خفيفة ومواكبة لأحدث التقنيات في العالم".

وفي السياق ذاته، كتب وزير الاتصالات وتقنية المعلمات الإيراني علي زارع بور في موقع "إنستغرام" بهذه المناسبة يقول: "إن جهود وجهاد شباننا الثوريين والمختصين أثمرت عن تحقيق النجاح في إطلاق قمر (نور 2) على متن صاروخ (قاصد) ووضعه على مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض للمرة الأولى وتم تثبيت وضع الأقمار الصناعية على طبقة ليو والتي وجّه بها رئيس الجمهورية وأقره اجتماع المجلس الأعلى للفضاء في الحكومة".

وكتب الوزير أيضا في هذا الشأن يقول: "نجحت محطاتنا الأرضية في استلام الإشارات الأولى لقمر (نور 2) الخاص بالقياس والاستطلاع والذي يدور حول الأرض مرة واحدة كل 90 دقيقة ويجتاز سماء إيران 16 مرة يوميا وتستمر مهمته 3 أعوام على الأقل".

المصدر: قناة العالم