الحرس الثوري الإيراني يطلق قمرا صناعيا مهمته القياس والاستطلاع بنجاح

قام سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني بوضع القمر الصناعي "نور 2" في مدار 500 كيلومتر حول الأرض، باستخدام قمر صناعي ثلاثي المراحل من صحراء شاهرود بوسط البلاد.

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وبحسب وكالة "إيرنا"، فإن مهمة هذا القمر الصناعي هي القياس والاستطلاع، حيث تم وضع القمر الصناعي "نور 2" في مدار 500 كم بسرعة 6.7 كم/ث، ووصل الى مداره المعين بعد 480 ثانية من الإطلاق".

كما أن هذا القمر هو الثاني من نوعه الذي تطلقه إيران إلى مدار "ليو LEO"، بعد أن أطلقت قمر "نور 1" في عام 2020، وما زال مستمرا في عمله ونقل المعلومات، رغم أن التوقعات كانت تشير إلى انتهاء صلاحيته في غضون عام من إطلاقه.

هذا وأعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية أن المحطات الأرضية استقبلت أولى إشارات القمر الاصطناعي "نور 2" بنجاح، موضحة أنه "قمر تقديري-استطلاعي يدور حول الأرض كل 90 دقيقة ويمر فوق إيران 16 مرة كل 24 ساعة، وستستمر مهمته 3 سنوات على الأقل".

من جهته، أشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إلى أن "إيران هي الدولة الإسلامية الأولى التي تطلق أقمارا صناعية في الفضاء"، معتبرا أن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور 2" يعد "مؤشرا للانتصار في المعركة التكنولوجية ضد الأعداء".

المصدر: "إيرنا" + "مهر"