غوتيريش يحذر من أن كورونا لم ينته.. منددا بعدم المساواة في اللقاحات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن جائحة "كوفيد -19" لم تنته بعد عامين، ويمكن أن تطول أكثر بسبب توزيع اللقاح "غير المتكافئ بشكل فاضح".

إقرأ المزيد

وقال غوتيريش في بيان اليوم الأربعاء إن "الحصيلة الأكثر مأساوية للوباء كانت على صحة وحياة الملايين، مع أكثر من 446 مليون حالة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من ستة ملايين حالة وفاة مؤكدة، وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين يعانون من تدهور الصحة العقلية".

وأضاف: "بفضل إجراءات الصحة العامة غير المسبوقة، والتطور السريع غير العادي للقاحات ونشرها، تعمل أجزاء كثيرة من العالم على السيطرة على الوباء، لكن سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن الوباء قد انتهى".

وأشار غوتيريس إلى أن "توزيع اللقاحات لا يزال غير متكافئ بشكل فاضح"، وأنه بينما يتم إنتاج 1.5 مليار جرعة من اللقاح كل شهر، "لا يزال ما يقرب من ثلاثة مليارات شخص ينتظرون اللقطة الأولى".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "هذا الفشل هو نتيجة مباشرة لقرارات السياسة والميزانية التي تعطي الأولوية لصحة الناس في البلدان الغنية على صحة الناس في البلدان الفقيرة".

وأضاف أن الانتعاش ثنائي المستويات هو "وصفة لمزيد من المتغيرات والمزيد من عمليات الإغلاق والمزيد من الأسى والتضحية في كل بلد".

وختم البيان بدعوة العالم أجمع إلى "إعادة تكريس أنفسنا لإنهاء هذا الوباء، وإغلاق هذا الفصل المحزن في تاريخ البشرية، مرة وإلى الأبد".

المصدر: أ ف ب