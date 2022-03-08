بينهم مصريون ومغربيون.. الجيش الروسي يجلي نحو 250 أجنبيا من خيرسون الأوكرانية إلى القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إن قواتها أجلت إلى شبه جزيرة القرم من منطقة خيرسون بأوكرانيا نحو 250 أجنبيا على متن قطار مدرع.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عملية الإجلاء نفذتها قوات من من المنطقة العسكرية الجنوبية، وشملت "248 مواطنا من دول أجنبية، من بينهم 38 طفلا".

وأضافت أنه من بين المعنيين بالإجلاء، يوجد "166 مواطنا من تركيا و41 مواطنا من أوكرانيا، فضلا عن مواطنين من مصر وأذربيجان وباكستان والسويد وإيطاليا والبرازيل والمغرب والهند".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إجلاء 723 شخصا من أوكرانيا بينهم 20 أردنيا و12 تونسيا إضافة إلى 576 هنديا و115 صينيا، وذلك عبر طريق سومي.

وكان مصدر دبلوماسي أكد لـRT أن الجانب الأوكراني يعيق خروج المدنيين من مناطق سيطرته ويتهم الجانب الروسي بفعل ذلك.

المصدر: "تاس" + RT