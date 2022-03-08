البابا فرنسيس يؤكد استعداده "لفعل كل شيء" من أجل السلام في أوكرانيا

أكد الكاردينال بيترو بارولين المسؤول الثاني في الفاتيكان أن البابا فرنسيس مستعد "لفعل كل شيء" من أجل السلام في أوكرانيا.

وأوضح مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الكاردينال بارولين، أمين سر الفاتيكان، نقل خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "خشية البابا فرنسيس العميقة بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا وكرر (النداء الذي أطلقه البابا الأحد) لوقف الهجمات المسلحة وفتح ممرات إنسانية".

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وقال إن الكاردينال بارولين "أكد من جديد استعداد الكرسي الرسولي لفعل كل شيء، ولوضع نفسه في خدمة السلام".

وكان البابا أعلن الأحد خلال صلاة التبشير الملائكي إرسال اثنين من الكرادلة إلى أوكرانيا، مطالبا بفتح ممرات إنسانية.

وقال الكاردينال بيترو بارولين في مقابلة مع صحفيين إيطاليين أواخر فبراير إن الفاتيكان "جاهز للمساعدة" في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: "أ ف ب"