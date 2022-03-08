باكستان تجلي 300 مواطن فروا من أوكرانيا إلى بولندا

أجلت السلطات الباكستانية، ما يزيد عن 300 باكستاني فروا من أوكرانيا إلى بولندا.

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وقالت الخطوط الجوية الباكستانية، إنها أرسلت طائرة إلى بولندا "لإجلاء ما يزيد عن 300 باكستاني فروا من القتال الدائر في أوكرانيا"، لافتة إلى أن معظمهم من الطلبة.

ورفضت باكستان إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، رغم تنديدها بالحرب كحل للخلافات، ودعوتها إلى إجراء مفاوضات ووقف لإطلاق النار.

وامتنعت الاسبوع الماضي عن التصويت لإدانة العملية العسكرية الروسية في الجمعية العامة للامم المتحدة.

المصدر: AP