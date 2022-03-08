 
مباشر
عاجل
أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا بأكثر من 27% صباح اليوم وتتجاوز 3200 دولار للألف متر مكعب

باكستان تجلي 300 مواطن فروا من أوكرانيا إلى بولندا

أخبار العالم

باكستان تجلي 300 مواطن فروا من أوكرانيا إلى بولندا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjsv

أجلت السلطات الباكستانية، ما يزيد عن 300 باكستاني فروا من أوكرانيا إلى بولندا.

إقرأ المزيد
باكستان تنتقد الاتحاد الأوروبي على مطالبته إياها بإدانة روسيا
باكستان تنتقد الاتحاد الأوروبي على مطالبته إياها بإدانة روسيا

وقالت الخطوط الجوية الباكستانية، إنها أرسلت طائرة إلى بولندا "لإجلاء ما يزيد عن 300 باكستاني فروا من القتال الدائر في أوكرانيا"، لافتة إلى أن معظمهم من الطلبة.

ورفضت باكستان إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، رغم تنديدها بالحرب كحل للخلافات، ودعوتها إلى إجراء مفاوضات ووقف لإطلاق النار.

وامتنعت الاسبوع الماضي عن التصويت لإدانة العملية العسكرية الروسية في الجمعية العامة للامم المتحدة.

المصدر: AP

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا