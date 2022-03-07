باكستان تنتقد الاتحاد الأوروبي على مطالبته إياها بإدانة روسيا

انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشدة الاتحاد الأوروبي على مطالبته إسلام آباد بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكشف خان أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي بعثوا في وقت سابق رسالة إلى ممثلي باكستان يطلبون فيها التصويت ضد روسيا في الجمعية العامة، حسب صحيفة "Dawn" الباكستانية.

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وقال: "هل نحن عبيد لكم لنفعل ما تقولون؟ عندما انتهكت الهند القانون في كشمير المحتلة هل توقف أي منكم عن التجارة معها أو قطع العلاقات معها؟".

كما تساءل خان عما إذا كانت الهند قد تلقت نفس الرسالة قبل تصويت الأمم المتحدة.

وتابع: "لدينا علاقات ودية مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا. لن ننضم إلى أي معسكر لأننا نلتزم بالحياد. سنحاول التعاون مع الأطراف من أجل إنهاء الحرب".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق أن دولا غربية لجأت إلى توجيه تهديدات مباشرة لبعض وفود الأمم المتحدة للتصويت لصالح إدانة العملية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس