تقرير: روسيا أصبحت الدولة التي فرض عليها أكثر عقوبات في العالم

أظهر تقرير خدمة تتبع العقوبات "Castellum.AI" أن روسيا أصبحت الدولة التي تخضع لأكبر عدد من العقوبات المفروضة ضدها منذ عام 2014.

وبحسب موقع "Castellum.AI"، منذ 22 فبراير، تمت إضافة 2778 إجراء تقييديا جديدا ضد روسيا.

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ولفت الموقع إلى أنه قبل تاريخ 22 فبراير فرض على روسيا 2754 عقوبة ليبلغ مجموع ما تم فرضه على روسيا من إجراءات تقييدية وعقوبات 5532 منذ عام 2014 اعتبارا من 7 مارس.

لذلك تتقدم روسيا وفقت التصنيف بفارق كبير على إيران وسوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وميانمار وكوبا.

ويشير الموقع إلى أن مجموع العقوبات ضد روسيا منذ عام 2014 توزعت كالآتي، الولايات المتحدة فرضت (1194) وكندا (908) وسويسرا (824) والاتحاد الأوروبي (766) وفرنسا (760).





المصدر: castellum.ai