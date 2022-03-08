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الرئيس الكوري الجنوبي يقر بأن بلاده متخلفة في المساواة بين الجنسين

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الرئيس الكوري الجنوبي يقر بأن بلاده متخلفة في المساواة بين الجنسين
AFP
أرشيف
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قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن اليوم الثلاثاء إن بلاده متخلفة كثيرا في المساواة بين الجنسين مقارنة بمستوى التنمية الوطنية.

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وأضاف مون، على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم المرأة العالمي، أنه بالنسبة للنساء السقف الزجاجي متين، ولا تزال الهياكل والثقافات التي تعرقل المساواة بين الجنسين، موجودة في كل مكان.

وذكر أن إدارته أحرزت تقدما في تنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، غير أن البلاد لا تزال متخلفة عن الدول الأخرى في هذا المجال، معبرا عن أمله في أن تواصل الإدارة المقبلة بذل الجهود لتحسين المساواة بين الجنسين.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي، أنه يمكن أن يكون لكل من النساء والرجال غد مشرق مستدام عندما يصبح مجتمعنا أكثر مساواة بين الجنسين.

وقال: "يمكن للرجال أن يكونوا سعداء فقط عندما تكون النساء سعيدات".

المصدر: يونهاب

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