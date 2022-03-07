تقرير: أفغانستان والعراق تتصدران قائمة الدول المتأثرة بالإرهاب في عام 2021

تصدرت أفغانستان والعراق قائمة الدول المتأثرة بالإرهاب في عام 2021 وفقا لمؤشر الإرهاب العالمي الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام (IEP).

وحسب المعهد كانت أفغانستان الدولة الأكثر تضررا من الإرهاب والأقل سلما في العالم، مبينا أنه في عام 2021، شهدت أفغانستان 1426 حالة وفاة بسبب الإرهاب، أي حوالي 20 في المائة من الإجمالي العالمي. وأصيب ما لا يقل عن 2199 شخصا، فيما تم تسجيل 91 حالة وقوع في الأسر كرهائن.

وذكر التقرير أن أكثر من نصف الضحايا من المدنيين، كما تضمن التقرير هجوم 2021 الذي وقع في كابل عندما نفذ تنظيم "داعش" هجوما انتحاريا بالقرب من مطار كابل الدولي، مما أدى إلى قتل 170 شخصا وإصابة أكثر من 200.

المصدر: Tolo News