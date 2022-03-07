الأمم المتحدة قلقة إزاء إغلاق حقول النفط في ليبيا وتعليق بعض الرحلات المدنية

عبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، عن قلقها إزاء التقارير عن إغلاق حقول النفط وتعليق بعض الرحلات الجوية المدنية في البلاد.

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وكتبت وليامز، عبر "تويتر": "أتابع بقلق التقارير التي تتحدث عن إغلاق حقول النفط وتعليق بعض الرحلات الجوية المدنية"، مؤكدة أن "حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد حق أساسي ويجب استئناف جميع الرحلات الجوية المدنية".

1/2 I am following with concern reports of closure of oil fields and suspension of some civilian flights. Freedom of movement around the country is a basic right and all civilian flights should be resumed. — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 7, 2022

وأضافت: "إن تعطيل إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل. لذا ينبغي رفع إغلاق النفط هذا".

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، تعليق إنتاج النفط في حقلي الشرارة والفيل الرئيسيين، بعد أن أقدمت مجموعة مسلحة على إغلاق صمامات ضخ الخام في الموقعين.

المصدر: RT