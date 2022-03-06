تعليق إنتاج النفط بحقلين كبيرين في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعليق إنتاج النفط في حقلي الشرارة والفيل الرئيسيين، بعد أن أقدمت مجموعة مسلحة على إغلاق صمامات ضخ الخام في الموقعين.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد توقف الإنتاج مما أجبر المؤسسة على "إعلان حالة القوة القاهرة"، وهو إجراء يسمح بعدم تحميل الشركة مسؤولية عدم التزامها بتنفيذ عقود التسليم.

وأضافت المؤسسة أن "إغلاق صمامات ضخ الخام من الشرارة والفيل تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي (حوالي 32 مليون يورو)".

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله: "منذ عقد من الزمن تتعرض البنية التحتية لقطاع النفط إلى أعمال غير قانونية (...) على مرأى ومسمع الجميع".

وتساءل: "لمصلحة من تأتي هذه الإغلاقات؟ أتت بعد قفزة الأسعار التي تجاوزت 100 دولار للبرميل؟".

المصدر: أ ف ب