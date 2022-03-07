الصين تجلي معظم مواطنيها من أوكرانيا

أجلت الصين معظم مواطنيها البالغ عددهم حوالي 6000 شخص من أوكرانيا، بحسب ما أعلنته أمس الاثنين سفارتها في كييف.

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وقالت السفارة الصينية في أوكرانيا في بيان: "في الوقت الحاضر، تم إجلاء معظم المواطنين الصينيين"، داعية من لا يزالون موجودين في أوكرانيا إلى المغادرة "في أقرب وقت ممكن".

وهبطت يوم السبت، أول طائرة تقل عائدين من رومانيا في هانغتشو، بالقرب من شنغهاي.

وبسبب موقف الحكومة الصينية الداعم لروسيا، أفاد بعض المواطنين الصينيين بأنهم تعرضوا للاعتداء أو العنف من طرف السكان المحليين في أوكرانيا. وسبق للسفارة الصينية أن دعت الجالية لعدم إبراز أي رموز توضح جنسيتهم.

وحث وزير الخارجية الصيني أوكرانيا على "تحمل مسؤوليتها الدولية الواجبة" في الحفاظ على سلامة المواطنين الصينيين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني الأسبوع الماضي.

المصدر: أ ف ب