الصين: نرحب بالحوار بين روسيا وأوكرانيا

رحب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في اتصال مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، داعيا لحوار متكافئ بين موسكو والغرب.

وقال وانغ يي، إن بلاده ترحب بالمفاوضات المباشرة بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية وترفض تصعيد الأزمة في أوكرانيا و"محاولات صب الزيت على النار".

وشدد على ضرورة خوض الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي حوارا مع روسيا على أساس متكافئ ووضع آلية لضمان الأمن في أوروبا.

وأكد أن "العالم يتحرك بانسجام لرفض العدوان الروسي والرد عليه، بما يضمن أن موسكو ستدفع ثمنا باهظا".

من جانبها، نقلت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن بحث مع وانغ يي "الحرب المتعمدة وغير المستندة إلى أي أساس وغير المبررة التي تشنها موسكو على أوكرانيا".

وأضافت أن "العالم يتابع ما هي الدول التي تدافع عن مبادئ الحرية وتقرير المصير والسيادة".

المصدر: وكالات