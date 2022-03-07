صحيفة: روسيا تحلّ محل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

كتبت "وول ستريت جورنال" أن روسيا تواصل إزاحة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأن حلفاء واشنطن السابقين كالسعودية والإمارات وإسرائيل يتوجهون نحو موسكو بعد سياسة واشنطن الفاشلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي المدين لروسيا، وأن إسرائيل أيضا تسعى إلى تجنب المواجهة مع موسكو.

وأضافت أنه في الوقت الحاضر وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ينظر إلى العلاقات الجيدة مع روسيا والصين على أنها مكمل ضروري لتحالف متضائل ومشكوك فيه مع أمريكا.

وختمت الصحيفة بأن إدارة جو بايدن لا تفهم مدى أهمية موارد الطاقة من الشرق الأوسط للاقتصاد العالمي.

المصدر: نوفوستي