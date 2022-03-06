قوات دونيتسك تحرر 68 بلدة وقرية جديدة من الجيش الأوكراني

أعلنت جمهورية دونيتسك تحرير 68 بلدة وقرية جديدة كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وأفاد مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك بأنه "حتى مساء الـ6 من مارس، حررت قواتنا 68 منطقة من سيطرة القوات الأوكرانية".

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وأشار إلى أن قوات دونيتسك وصلت إلى حدود مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية، حيث القوات الروسية.

وكانت قوات الدفاع بجمهورية دونيتسك الشعبية قالت في بيان لها اليوم إنه أثناء محاولة للخروج من مدينة ماريوبول عبر الممر الإنساني على طريق M23 السريع باتجاه مدينة نوفو أزوفسك، تعرضت مجموعة من المدنيين لإطلاق نار من جانب مليشيات كتيبة آزوف النازية، ووفقا لتقدير أولي قتل مدنيان وأصيب 4 آخرون.

المصدر: "سبوتنيك"