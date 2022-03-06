إعلام تركي: محادثات بين بوتين وأردوغان بشأن أوكرانيا
Globallookpress
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ذكرت وسائل إعلام تركية أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيسين التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا واستغرقت قرابة الساعة.
وبحسب قناة "تي آر تي خبر"التلفزيونية، "إن المحادثات التي جرت بين الرئيسين التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا انتهت منذ قليل واستغرقت قرابة الساعة".
وفي وقت سابق، قال ممثل عن الرئيس التركي إن أردوغان خلال المحادثات المتوقعة مع بوتين اليوم الأحد، سيعلن له مقترحات أنقرة بشأن أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي