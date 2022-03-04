تركيا: نرغب في تنظيم لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ترغب في تنظيم لقاء بين نظيريه الروسي، سيرغي لافروف، والأوكراني، دميتري كوليبا، في إطار جهود تسوية الأزمة الحالية.

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وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الناتو: "تركيا من بين الدول القليلة القادرة على ترتيب حوار بين كلا الطرفين. حتى قبل بداية الحرب كنا نخطط للجمع بين كلا وزيري الخارجية في المنتدى الدبلوماسي بأنطاليا، لكن ذلك كان قبل الحرب. الآن لا نزال نرغب في تنظيم لقاء بين الطرفين الأوكراني والروسي على المستوى الوزاري. أمس أكد لافروف مشاركته (في المنتدى)، لكنني لا أعرف ما إذا يمكن أن يصل وزير الخارجية الأوكراني في مثل هذه الظروف".

كما أفاد تشاووش أوغلو بأن بلاده تخوض اتصالات عسكرية مع الطرف الروسي من أجل ضمان العودة الآمنة للسفن من البحر الأسود.

وأوضح وزير الخارجية التركي كذلك أن المجال الجوي لبلاده مفتوحا أمام الطائرات الروسية "مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية والإنسانية".

المصدر: وكالات