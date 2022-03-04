نائب أردوغان: جهودنا مستمرة لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستمرة بجهودها لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكازاخستاني علي خان إسماعيلوف في العاصمة نور سلطان، أكد أوقطاي مواصلة بلاده تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني.

وأعرب أوقطاي عن أسفه لـ"حدوث المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا". وقال: "نريد أن تتمخض المحادثات بين روسيا وأوكرانيا عن نتائج، وأن تنتهي هذه الحرب غير العادلة. لدينا علاقات تاريخية مع أوكرانيا وروسيا".

وأكد أوقطاي إتمام كافة التجهيزات من أجل عقد الاجتماع الرابع للمجلس الاستراتيجي التركي الكازاخستاني رفيع المستوى في تركيا.

وأشار إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء الكازاخستاني تطوير العلاقات في مجالات الاستثمار والمعلوماتية والزراعة والتعليم والثقافة.

المصدر: "الأناضول"