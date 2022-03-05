أنقرة: أردوغان أبلغ بوتين باستعداد زيلينسكي للقائه

أعلن في أنقرة أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، باستعداد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للقائه.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، حسب قناة "TRT Haber"، إن زيلينسكي أكد خلال اتصالاته مع أردوغان استعداده لعقد لقاء مع بوتين في إسطنبول أو أنقرة.

وتابع قالن: "رئيسنا نقل للتو هذه الرسالة إلى بوتين... سنواصل عملنا في هذا الاتجاه".

وتابع: "عقد مثل هذا اللقاء بلا شك سيؤثر إيجابا على الأوضاع الراهنة. نحن في تركيا جاهزون للإسهام في ذلك".

وسبق أن عرض أردوغان عدة مرات تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا لبحث سبل تسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: وكالات