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بينيت يزور موسكو لبحث الوضع في أوكرانيا مع بوتين

أخبار روسيا

بينيت يزور موسكو لبحث الوضع في أوكرانيا مع بوتين
Globallookpress Noam Revkin Fenton/JINI
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الكرملين، كرّساه لبحث الوضع في أوكرانيا.

وذكر بيسكوف أنه من غير المقرر أن تكون تصدر تصريحات لوسائل الإعلام عقب المحادثات بين بوتين وبينيت.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن رئيس بينيت زار العاصمة الروسية موسكو بشكل سري اليوم السبت، لبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT

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