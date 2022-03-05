مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا يوم الاثنين بشأن أوكرانيا

قالت مصادر مطلعة إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا يوم الاثنين المقبل.

وأضاف المصدر لوكالة "نوفوستي": "اجتماع مجلس الأمن سيعقد يوم الاثنين في الساعة 15:00 (23:00 بتوقيت موسكو)".

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وأكد مصدران آخران هذه المعلومات.

وتلي هذه الجلسة العامة الاثنين، مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الـ15 بناء على طلب المكسيك وفرنسا لمناقشة مشروع قرار محتمل، حسبما قال دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه.

وتم اقتراح هذه المشاورات من جانب المكسيك وفرنسا اللتين تقفان وراء مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق وإلى توفير حماية للمدنيين.

وقالت مصادر دبلوماسية عدة إن فرنسا قررت في ضوء الانتقادات الأمريكية وكذلك الأوروبية، أن لا تدفع باتجاه إجراء تصويت على النص بالسرعة نفسها التي كانت تطالب بها سابقا.

وكشف دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مطلع الشهر الحالي، أن موسكو تعمل وتتعاون مع الشركاء على تبني مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق أنه يجب على روسيا أن تدرس بعناية مشروع قرار مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي، أ ف ب