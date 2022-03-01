روسيا تعمل على مشروع قرار لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في أوكرانيا
Globallookpress
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كشف دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن موسكو تعمل وتتعاون مع الشركاء على تبني مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.
وقال بوليانسكي للصحفيين: "نحن نعمل على ذلك... من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكننا نتعاون. بالطبع، نحن نتعاون. وقد يكون هناك قرار إنساني، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل. نحن نواصل العمل".
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق أنه يجب على روسيا أن تدرس بعناية مشروع قرار مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.
المصدر: تاس
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