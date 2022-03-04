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السعودية: تعزيز الحوار هو الطريق الأمثل لحل الأزمة في أوكرانيا

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السعودية: تعزيز الحوار هو الطريق الأمثل لحل الأزمة في أوكرانيا
mid.ru
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف.
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أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد فيه أن تعزيز الحوار هو الطريق الأمثل لمعالجة الأزمة الأوكرانية.

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وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن بن فرحان أجرى مساء اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع لافروف حيث تم "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها".

كما ناقش الوزيران، حسب الوكالة، "آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا"، وأكد وزير الخارجية السعودي في هذا السياق "على أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي بتعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والعالم".

وتطرق الجانبان إلى "تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم".

المصدر: "واس" 

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