الخطوط التركية تلغي فحص كورونا للرحلات الجوية

أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء شرط فحص كورونا في رحلاتها الداخلية وإبراز الكود الصحي (HES) في كافة رحلاتها الداخلية والخارجية، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

وقالت الخطوط الجوية التركية في تغريدة عبر "تويتر" إنه بموجب قرارات وزارة الداخلية ألغي شرط إبراز فحص كورونا سلبي في الرحلات الداخلية والكود الصحي في كافة الرحلات الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى أن القرار أصبح نافذا اعتبارا من اليوم الجمعة، مؤكدة أن ارتداء الكمامة في الرحلات ما زال إلزاميا.

Yolcularımızın Dikkatine;



T.C. İçişleri Bakanlığının aldığı karar uyarınca yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması 03.03.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır.



Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir. — TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) March 4, 2022

المصدر: الأناضول+تويتر