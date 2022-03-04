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الخطوط التركية تلغي فحص كورونا للرحلات الجوية

أخبار العالم

الخطوط التركية تلغي فحص كورونا للرحلات الجوية
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء شرط فحص كورونا في رحلاتها الداخلية وإبراز الكود الصحي (HES) في كافة رحلاتها الداخلية والخارجية، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

وقالت الخطوط الجوية التركية في تغريدة عبر "تويتر" إنه بموجب قرارات وزارة الداخلية  ألغي شرط إبراز فحص كورونا سلبي في الرحلات الداخلية والكود الصحي في كافة الرحلات الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى أن القرار أصبح نافذا اعتبارا من اليوم الجمعة، مؤكدة أن ارتداء الكمامة في الرحلات ما زال إلزاميا.

المصدر: الأناضول+تويتر

 

 

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