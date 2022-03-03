بولندا توصي مواطنيها بمغادرة روسيا

أصدرت وزارة الخارجية البولندية يوم الخميس توصيات للمواطنين البولنديين بمغادرة أراضي روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

وجاء في بيان للخارجية البولندية بهذا الصدد، أنه "يوصى لمواطني الجمهورية البولندية الموجودين على أراضي روسيا الاتحادية مغادرة أراضيها بكل الوسائل المتاحة".

ودعت الخارجية المواطنين البولنديين للامتناع عن أي رحلات إلى روسيا، نظرا "للوضع في أوكرانيا ووقف الطيران بين بولندا وروسيا لهذا السبب".

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي أعلنت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، التي أطلقتها موسكو في 24 فبراير الماضي.

المصدر: "نوفوستي"