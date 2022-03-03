طهران: الحرب ليست حلا للأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن "الحرب ليست الحل للأزمة في أوكرانيا"، كما في أي أزمة أخرى، وشدد على جذور الأزمة المتمثلة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

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وقال عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيرلندي، سايمون كافيوني، إنه "لا ينبغي إغفال جذور الأزمة، ومحاولات الناتو للتوسع في المنطقة".

وذكرت الخارجية الإيرانية إن عبد اللهيان استنكر تجربة 20 عاما من وجود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

تحدث الوزير الإيراني عن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، وقال إنه "لا يأخذ بالاعتبار حقائق هذا البلد" وأنه "لن يساعد في وضع حل للحرب اليمنية".

وتطرق الحديث بين الوزيرين أيضا عن محادثات فيينا، وشدد وزير الخارجية الأيرلندي على أن جميع الأطراف على استعداد لاتخاذ الخطوة النهائية، وأن جهودا تبذل لتحقيق أقصى قدر من الثقة في الاتفاقية.

المصدر: RT