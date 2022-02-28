إيران: نتفق مع روسيا بشأن المخاوف من توسع الناتو نحو الشرق

قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، إن طهران تتفق مع موسكو حول أن "توسع قوات الناتو واقترابها من حدودنا ليست في مصلحتنا بطبيعة الحال".

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وأوضح كاظم جلالي قائلا: "نشهد اليوم تشكيل إجماع في الساحة العالمية ضد السياسات الأحادية الغربية، ويجب أن نكون يقظين حيال ذلك".

وأضاف جلالي: "نعمل مع روسيا في الساحة الإقليمية، ولدينا تجربة ناجحة في الشأن السوري..لا تتطابق آراء البلدين بصورة كاملة لكن يمكننا التعاون".

وتابع السفير الإيراني: "يجب أن نسعى وراء مصالحنا في السوق الروسية ونضمن حصة ملحوظة من هذه السوق الكبيرة بصفتنا دولة جارة..بلغت حجم صادراتنا إلى روسيا مليار دولار لأول مرة، لكن ذلك لا يتعدى 3% من حجم استيراد هذا البلد للبضائع"، لافتا إلى أنه "لا يوجد إدراك مشترك بين البلدين في المجال التجاري، ولم نكن نملك خطة واضحة للتجارة مع روسيا".

المصدر: "انتخاب"