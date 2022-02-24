عبداللهيان: جذور أزمة أوكرانيا تعود إلى استفزازات الناتو

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن "جذور أزمة أوكرانيا تعود إلى استفزازات حلف الشمال الأطلسي، ولا نعتبر اللجوء إلى الحرب طريقا إلى الحل".

وكتب عبد اللهيان في تغريدة باللغتين الفارسية والإنجليزية عبر "تويتر": "جذور أزمة أوكرانيا تعود إلى استفزازات حلف الشمال الأطلسي.. لا نعتبر اللجوء إلى الحرب طريقا إلى الحل"، مضيفا: "وقف إطلاق النار والتركيز على حل سياسي وديمقراطي يعد أمرا ضروريا".

بحران #اوکراین ریشه در اقدامات تحریک آمیز ناتو دارد. ما توسل به جنگ را راه حل نمی دانیم. برقراری آتش بس و تمرکز بر راه حل سیاسی و دموکراتیک یک ضرورت است. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) February 24, 2022

من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أن طهران تبحث "تسيير رحلات خاصة لإجلاء المواطنين الإيرانيين من أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "منذ بداية الاضطرابات في أوكرانيا، شكلنا خلية إدارة في وزارة الخارجية بهذا الخصوص".

وأكد زاده أن "وزير الخارجية شخصيا يتابع أوضاع الإيرانيين في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية النشطة"، مبينا أنه "خلال بيانين للخارجية حدرنا المواطنين الإيرانيين من الاقتراب من نقاط التوتر وأصدرنا البيان الثالث اليوم طلبنا فيه من المواطنين الإيرانيين مغادرة أوكرانيا".

وشدد زاده على أن "التواصل بين طهران والسفارة في كييف مستمر على مدار الساعة من خلال خط اتصال دائر، كما أننا على اتصال بطرفي الاضطرابات وشددنا على أولوية ضمان أمن مواطنينا"، مضيفا: "لم تتمكن أي دولة من إجلاء مواطنيها من أوكرانيا جوا خلال الأيام العشرة الماضية، بسبب الظروف التي تحكم البلاد.. لكن اقترحنا بعض الممرات البرية على المواطنين للخروج من أوكرانيا إلى الدول المجاورة".

المصدر: RT