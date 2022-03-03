علامة سوداء على جبهة بايدن تثير جدلا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد ظهرت على جبهته علامة سوداء داكنة، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتكهن نشطاء بأن البقعة السوداء ناجمة عن كدمة، فيما رجح آخرون أنها بقعة لملامسته شيئا وسط تعليقات كوميدية.

#FoxNews what happened to Biden’s head?? Anyone notice this? Maybe I missed something 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/Z5Nk33NdBm — Chris_GSD 🇺🇸 (@gsd_chris) March 2, 2022

Why is no one mentioning the big black bruise on President Biden’s forehead? @seanhannity@FoxNews — Vicky✝️ (@im4him4ever) March 3, 2022

#BidenIsADisgrace... Anybody else notice that bruise in the middle of biden's head..... His handlers probably beat him up after the State of the Union last night pic.twitter.com/B2SrT9Ty6q — Nick Locandro 3 (@NickLocandro) March 2, 2022

لكن العلامة التي ظهرت على جبهة بايدن بعد مشاركته في قداس "أربعاء الرماد" حيث تداول مقاطع فيديو له عقب خروجه من القداس وقد ظهرت على جبهته بقعة سببها رماد يتم وضعه على الرأس كجزء من مراسم القداس.

AFP

وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "هل أنا الوحيد الذي لاحظ الكدمة الضخمة على جبين بايدن؟"، بينما أضاف آخر: "لماذا لم يذكر أحد الكدمة السوداء الكبيرة على جبين الرئيس بايدن؟".

Why does Biden have a great big bruise in the middle of his forehead? On my local news because he is in town the bruise is so noticeable. pic.twitter.com/kQpF4mKV4r — Biden is a complete mess and you know it. (@zelda3024) March 2, 2022

وقد غرد بايدن بعد مشاركته بالقداس قائلا: "اليوم، أنضم إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم في الاحتفال بأربعاء الرماد، وأصلي من أجل أولئك الذين فقدوا أحباءهم خلال العام الماضي. الصوم الكبير هو وقت لتعميق إيماننا ونحن نستعد لفرح عيد الفصح".

المصدر: وكالات