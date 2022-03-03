إسرائيل: موقفنا واضح من الحرب في أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول إن لإسرائيل موقفا "واضحا من الغزو الروسي لأوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "لدينا علاقات دبلوماسية مع الجانبين ولدينا اعتبارات نعمل وفقا لها".

وشدد في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي على أن "موقف إسرائيل واضح جدا. وقد تم التعبير عنه أيضا في الإدانة في الأمم المتحدة... نحن ندعم وحدة أراضي أوكرانيا، ونعارض أي عمل حربي".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "تل أبيب كانت حتى الآن حذرة في تعليقاتها على الصراع. ويعتقد أن هذا يرجع جزئيا على الأقل إلى حاجتها للعمل مع الوجود العسكري الروسي في سوريا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"