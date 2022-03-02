مادورو: العقوبات على روسيا جريمة ضد شعبها

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، جريمة ضد الشعب الروسي.

وقال عبر قناة فنزويلا "دي تيليفيزيون": "ما يفعلونه جريمة ترتكب ضد الشعب الروسي. هذه حرب اقتصادية.. هذا جنون".

وأضاف: "الحروب الاقتصادية يجب أن تنتهي. المشاكل يجب حلها عن طريق الدبلوماسية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي دونباس، وتجريد أوكرانيا من سلاحها، واجتثاث النازية الجديدة فيها.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المنضوية تحتها فرض عقوبات على شخصيات وكيانات روسية.

المصدر: "تاس"