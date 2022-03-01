مادورو يعرب لبوتين عن دعم كاراكاس التام لروسيا بعمليتها العسكرية في أوكرانيا
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أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعم بلاده التام للإجراءات الحاسمة التي تتخذها روسيا في أوكرانيا.
وقال مادورو: "ندعم الإجراءات الروسية في أوكرانيا، كما ندين الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "أعرب نيكولاس مادورو عن دعمه التام للإجراءات الروسية الحاسمة، وشدد على أهمية مواجهة حملة الأكاذيب والتضليل التي أطلقتها الدول الغربية".
المصدر: "نوفوستي"
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