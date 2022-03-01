مادورو يعرب لبوتين عن دعم كاراكاس التام لروسيا بعمليتها العسكرية في أوكرانيا

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعم بلاده التام للإجراءات الحاسمة التي تتخذها روسيا في أوكرانيا.

وقال مادورو: "ندعم الإجراءات الروسية في أوكرانيا، كما ندين الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "أعرب نيكولاس مادورو عن دعمه التام للإجراءات الروسية الحاسمة، وشدد على أهمية مواجهة حملة الأكاذيب والتضليل التي أطلقتها الدول الغربية".

المصدر: "نوفوستي"