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البنتاغون يستبعد استقدام روسيا قوات إضافية لتعزيز عمليتها في أوكرانيا

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البنتاغون يستبعد استقدام روسيا قوات إضافية لتعزيز عمليتها في أوكرانيا
AFP MANDEL NGAN
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي - أرشيف
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن بلاده لا تعتقد أن روسيا ستستقدم أي قوات إضافية لتعزيز عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال: "لا، نحن لا نلاحظ ذلك... لم نر أي دليل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بالحاجة إلى تعزيزات إضافية".

وتابع: "الولايات المتحدة ليست على علم بأي استعدادات من جانب روسيا لنشر قوات على الحدود مع دول الناتو في منطقة البلطيق وكالينينغراد".

وقال: "لا ترى الولايات المتحدة مؤشرات على أن القوات المسلحة البيلاروسية تستعد للمشاركة في العملية الروسية في أوكرانيا".

المصدر: "تاس"

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