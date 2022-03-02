البنتاغون يستبعد استقدام روسيا قوات إضافية لتعزيز عمليتها في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن بلاده لا تعتقد أن روسيا ستستقدم أي قوات إضافية لتعزيز عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال: "لا، نحن لا نلاحظ ذلك... لم نر أي دليل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بالحاجة إلى تعزيزات إضافية".

وتابع: "الولايات المتحدة ليست على علم بأي استعدادات من جانب روسيا لنشر قوات على الحدود مع دول الناتو في منطقة البلطيق وكالينينغراد".

وقال: "لا ترى الولايات المتحدة مؤشرات على أن القوات المسلحة البيلاروسية تستعد للمشاركة في العملية الروسية في أوكرانيا".

المصدر: "تاس"