"البنتاغون": لا نلمس أي تهديد من روسيا لـ"الناتو" ونبحث آلية للتواصل معها

أكد متحدث وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي أن الولايات المتحدة "لا ترى أي تهديد من روسيا لشركاء واشنطن في حلف "الناتو" الذي يبحث آلية للتواصل مع موسكو.

وأجاب بـ"لا"، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ترى تهديدا للحلفاء في سياق البند 5 من ميثاق الأمن الجماعي، الذي يتضمن استجابة مشتركة في حالة وجود تهديد لأحد أعضاء "الناتو".

وصرح كيربي في وقت سابق بأن "وزارة الدفاع الأمريكية تدرس الحاجة إلى آلية للتواصل مع روسيا حول أوكرانيا".

المصدر: RT