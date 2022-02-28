البيت الأبيض: لا ضرورة لإعلان التأهب في قواتنا النووية

قال البيت الأبيض إنه لا ضرورة حتى الآن لرفع مستوى التأهب في القوات النووية الأمريكية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استنفار قوات الردع النووي الروسية.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن قرار الرئيس بوتين "جزء من نمط أوسع للتصعيد غير المبرر والتهديدات المصطنعة من الكرملين"، مشيرة إلى أن "هذا نمط رأيناه من الرئيس بوتين خلال مسار هذا الصراع وهو خلق تهديدات غير موجودة من أجل تبرير المزيد من العدوان".

وأضافت: "لم تتعرض روسيا في أي وقت لتهديد الناتو... لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا".

المصدر: CNN + People