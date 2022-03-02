مقتل خمسة عسكريين رومانيين تحطمت مروحيتهم قرب البحر الأسود

تابعوا RT على

قتل خمسة عسكريين في الجيش الروماني بتحطم مروحيتهم قرب البحر الأسود أثناء مهمة بحث عن طائرة مقاتلة لا يزال قائدها مفقودا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال كونستانتين سبانو في تصريح للتلفزيون الرسمي: "لسوء الحظ، لقي أفراد الطاقم الخمسة حتفهم، وما زالت العمليات للعثور على قائد طائرة ميغ-21 مفقودة جارية".

إقرأ المزيد

وانطلقت مروحية IAR 330 بحثا عن مقاتلة ميغ-21 فقد الاتصال بها واختفت عن الرادار فوق البحر الأسود.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن طائرة ميغ-21 أوكرانية، وكانت ترافق طائرة حربية رومانية.

المصدر: RT + "أ ف ب"