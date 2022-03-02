البنتاغون يؤجل اختبار صاروخ Minuteman III العابر للقارات

أعلن البنتاغون تأجيل تجربة إطلاق صاروخ Minuteman III البالستي العابر للقارات، التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الجاري، تفاديا لسوء فهم مثل هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن وزير الدفاع لويد أوستين أمر بتأجيل عملية الإطلاق لتظهر واشنطن أنها "لا تعتزم المشاركة في أي أعمال قد يتم فهمها أو تفسيرها بشكل خاطئ".

وأضاف أن الولايات المتحدة "دولة نووية مسؤولة"، وهذا القرار لا يمثل "خطوة للوراء".

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ووصف المتحدث القرار الروسي استنفار قوات الردع النووي الروسية بأنه "خطير وغير مسؤول"، وأنه "لا منتصر في الحرب النووية".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر في الـ27 من فبراير باستنفار قوات الردع النووي الروسية على خلفية "التصريحات العدائية" لعدد من المسؤولين الكبار في دول الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس