"فرانس برس" تكشف حقيقة فيديو لهبوط مظلي روسي في أوكرانيا وإلقاء السكان القبض عليه (فيديو)

تدوال نشطاء ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر مظليا روسيا هبط بين السكان في أوكرانيا، والحقيقة أنه صور في البرازيل ونشر على "يوتيوب" في العام 2021.

ويظهر في الفيديو المصور من نافذة مظلي يهبط بمحاذاة مبنى، ويبدو أن مظلته علقت بشيء، وفي الشارع بعض الأشخاص يهرعون إلى المبنى.

وجاء في التعليقات المرافقة "مظلي روسي سقط في منطقة سكنيّة، اجتمع سكان الحي وقبضوا عليه".

وبدأ انتشار هذا الفيديو في ظل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت الخميس الماضي.

وذكرت وكالة "أ ف ب" أنه تبين، بعد البحث عن المقطع، أنه نشر في يوليو 2021، ما يقطع الشك باليقين بأن الفيديو لا شأن له بالجيش الروسي.

ويمكن ملاحظة وجود عبارات مكتوبة على المبنى الظاهر في الفيديو بالبرتغالية أيضا وهي تدل على أن المبنى تابع لوحدة المظليين "Batalhão DOMPSA"، كما أن مكان تصوير الفيديو في ريو دي جانيرو.

المصدر: أ ف ب